Gość "Graffiti" Polsat News uważa, że "Polski Ład" PiS jest z założenia świetny, bo "dla 90 proc. obywateli miał być "neutralny lub korzystny". Mimo to, jak mówił, "nie uważa, że dobrze by było, gdyby ten projekt wszedł w życie i zaczął obowiązywać".

A ponieważ "nie chciał głosować jak PO i Konfederacja", więc się wstrzymał od głosu. Stwierdził, że głosowanie dotyczyło pierwszego czytania, a nie ostatecznej decyzji, czy ustawa wchodzi w życie, czy nie.

Kanthak tłumaczył, że bałagan z wprowadzeniem "Polskiego Ładu" PiS spowodowany był przede wszystkim niedociągnięciami "w bardzo istotnych kwestiach", co podważyło wiarygodność rządu.

- Jeśli premier i my, jako Zjednoczona Prawica przekazywaliśmy, że Polski Ład będzie neutralny lub korzystny do 12 800 brutto, to tak powinno być - mówił wiceminister aktywów państwowych.

Kanthak ocenił, że pytanie o to, kto powinien ponieść konsekwencje za chaos związany z "Polskim Ładem", nie powinno być kierowane do niego. Zaznaczył jednak, że nie powinny być one wciągane wobec premiera. który ten program firmował swoją twarzą.

Mówimy o odpowiedzialności, konsekwencjach wobec osób, które pracowały bezpośrednio nad całym Polskim Ładem, a nie mówimy o konsekwencjach wobec premiera - stwierdził Kanthak.

Polityk uważa, że przegrane głosowanie "nie jest klęską prezesa PiS", bo w ramach Zjednoczonej Prawicy głosy rozkładają się różnie. uznał więc, że Donald Tusk mówiąc o utracie większości przez rząd, sam traci "kontakt z rzeczywistością".