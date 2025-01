Więcej osób zapłaciło 32-proc. PIT, bo więcej zarabiamy. Wnioski z wyników rozliczeń

– Pozwala on bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu różne wydatki związane z prowadzeniem biznesu. Widać przy tym, że tacy przedsiębiorcy skwapliwie z tego korzystają – wskazuje Anna Misiak.

I rzeczywiście – w zestawieniu MF za 2023 r. przychód takich podatników wyniósł łącznie 1,2 mld zł, a koszty niemal 1,1 mld zł.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Andrzej Marczak, doradca podatkowy, partner w KPMG

Wzrost liczby podatników przekraczających drugi próg podatkowy wynika z kilku przyczyn. Na pewno przyczynił się do tego wzrost płac napędzany inflacją. Przy tym najwyraźniej duża grupa podatników zarabiała niewiele poniżej 10 tys. zł miesięcznie, a więc nawet relatywnie niewielka podwyżka ich płac mogła spowodować, że przekroczyli próg obligujący do płacenia wyższego podatku (32 proc.). Poza tym z obserwacji rynku widać, że w Polsce przybywa wysoko wykwalifikowanych i dobrze opłacanych pracowników, którzy znajdują pracę w różnych sektorach gospodarki, w tym np. w IT czy też w międzynarodowych centrach obsługi biznesu. Są to pracownicy nie tylko z Polski, ale też np. z Ukrainy czy z krajów południa Europy. Być może liczba podatników przekraczających drugi próg podatkowy byłaby jeszcze większa, gdyby nie popularność współpracy na zasadach indywidualnej działalności gospodarczej. Tutaj prym wiodą 19-procentowy podatek liniowy czy też możliwość ryczałtowego opodatkowania w niektórych profesjach.