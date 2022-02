Zapowiedź dymisji w związku z chaosem, jaki wprowadził "Polski Ład" PiS, zapowiedział w rozmowie z PAP prezes Jarosław Kaczyński.

Mówił m.in., że "mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne. Stało się coś więcej niż niewłaściwego" - tak opisywał aktualną sytuację.

Kaczyński zapowiedział "radykalną naprawę", a jej elementem miałyby być "decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne".

RMF FM nieoficjalnie ustaliło, że za bałagan po wprowadzeniu "Polskiego Ładu" PiS zapłacą szef resortu Tadeusz Kościński i jego zastępca, wiceminister Jan Sarnowski.

Jak podaje RMF FM, decyzja o dymisji miała zapaść już podczas ostatniej narady PiS. Ma ona zostać ogłoszona w ciągu kilkunastu dni, bo "winowajcy" mają najpierw przygotować projekt ustawy, która naprawiłaby błędy w "Polskim Ładzie".