Wprowadzana w ekspresowym tempie i pełna skomplikowanych przepisów reforma spowodowała lawinę problemów, o której od początku stycznia informują media, w tym "Rzeczpospolita". Na przykład, wypłaty styczniowych pensji okazały się niższe, w tym także dla osób, które na Polskim Ładzie miały tylko zyskać.

Kilka dni po wejściu w życie nowych rozwiązań minister finansów Tadeusz Kościński przeprosił za pojawiające się problemy. - Bardzo przepraszamy za niedogodności. To nie jest czas, żeby ludziom zabierać czas i powodować nerwy - mówił na antenie Polsat News.

Minister mówił również, że "duża większość dostała więcej". - Bardzo dużo osób dostało więcej, ale cicho siedzą i są zadowoleni. Ci, którzy dostali mniej głośno narzekają. Mają oczywiście rację. Trzeba pamiętać, że jest to nadpłata podatku, to pieniądze, które wrócą - tłumaczył.

O problemy związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu zapytano Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w rozmowie z PAP powiedział, że nie dziwi go pojawiająca się krytyka.

- Mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne. Stało się coś więcej niż niewłaściwego. Przypuszczam, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli - ocenił.

- Na pewno jest tu potrzebna radykalna naprawa i na pewno, o czym mówiłem na posiedzeniu kierownictwa partii, są potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne - dodał Kaczyński.