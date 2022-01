Na posiedzeniu komisji zdrowia ma odbyć się dziś pierwsze czytanie złożonego przez posłów PiS projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. To projekt, który zastąpił tzw. lex Hoc (ustawę o weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców). Nowy projekt zakłada, że pracodawca raz w tygodniu będzie mógł żądać od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa SARS-CoV-2. Z kolei zakażony pracownik będzie mógł złożyć do pracodawcy wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie świadczenia odszkodowawczego od pracownika, który nie poddał się testowi. O przyznaniu świadczenia odszkodowawczego (15 tys. zł) miałby decydować wojewoda. Opozycja krytykuje projekt, nazywając go "lex Kaczyński" lub "lex konfident".



Reklama

Czytaj więcej Polityka Nowa ustawa covidowa. Wypij: Nazwa "lex konfident" dużo o niej mówi - Zamiast walczyć z koronawirusem większość rządowa postanowiła napuścić Polaków na Polaków - powiedział poseł Porozumienia Michał Wypij, odnosząc się w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską do proponowanej przez grupę posłów PiS nowej ustawy covidowej.

- Nie wiemy, jaki będzie wynik obrad komisji - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. - Komisja po to się dzisiaj zbiera, żeby przeanalizować zapisy tej ustawy i żeby ona jutro trafiła do Sejmu w takim kształcie, w jakim będzie najkorzystniejsza dla tych, którzy oczekują jakichś działań antycovidowych - dodał wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Pytany, czy posłowie PiS będą upierać się przy pozostawieniu przepisu o odszkodowaniach Terlecki odparł, że "jeszcze nie znamy ostatecznego kształtu tej ustawy". - Spokojnie. Poczekajmy na posiedzenie komisji - dodał. Przekazał, że PiS prawdopodobnie zgłosi do projektu poprawki oraz że podczas głosowania ustawy w klubie nie będzie dyscypliny.

Czytaj więcej Polityka Piecha o "lex Kaczyński": Miękki przymus testowania Poseł PiS Bolesław Piecha nie zgodził się z twierdzeniem, że nowa ustawa covidowa zakłada wzajemne donoszenie na siebie. - Ustawa zakłada, że możemy się przetestować, a pracodawca może, nie musi, sprawdzić, czy jesteśmy przetestowani - powiedział w RMF FM.

Reklama

Na pytanie o większość w Prawie i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki odparł: - Na ogół wtedy, gdy chcemy mieć większość, to ją mamy.