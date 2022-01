Kowalski był pytany o decyzję władz w Wiedniu, które wprowadziły obowiązek szczepień na COVID-19 dla wszystkich dorosłych obywateli kraju. Obowiązek wejdzie w życie w połowie marca.

- Jestem konsekwentnie zwolennikiem szczepień, zachęcam do szczepień, sam się zaszczepiłem. Ale jestem jednocześnie przeciwnikiem segregacji sanitarnej. Nie można ze względu na status szczepienny odbierać komukolwiek praw i wolności obywatelskich, wyrzucać z pracy, odmawiać dostępu do usług publicznych - mówił poseł.

Jak w takim razie poseł Solidarnej Polski ocenia tzw. ustawę Czesława Hoca, czyli ustawę o weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców, której uchwalenia domaga się Ministerstwo Zdrowia? - Oceniam ją krytycznie, jeśli rząd ją pozytywnie zaopiniował (stało się to na ostatnim posiedzeniu rządu - red.), to jest tutaj znak zapytania. Nie widzę związku tej ustawy z walką z pandemią. Osoby już zaszczepione też mogą przenosić koronawirusa - przekonywał.

- Głównym punktem debaty powinna być poprawa jakości ochrony zdrowia - mówił Kowalski dodając, że odpowiada za to zarówno rząd, jak i samorządy, którym podlegają szpitale. - To odpowiedzialność zarówno partii rządzącej, jak i PO, PSL - stwierdził Kowalski. - Trzeba walczyć z epidemią w taki sposób, aby służba zdrowia od początku leczyła zakażenia - dodał.

- Agresja ze strony Lewicy, prób odbierania praw i wolności obywatelskich, jest najlepszym argumentem przeciw segregacji sanitarnej - podsumował.

Kowalski: Jestem wielkim fanem polskiej muzyki, ponieważ pochodzę z Opola

Poseł Solidarnej Polski był pytany jak ocenia inicjatywę przedstawioną przez posła PiS, Marka Suskiego, który chciałby zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, nakazujących stacjom radiowym, by piosenki emitowane przez nie od 5 do 24 były w 80 proc. piosenkami polskimi.

Ja mam wielki szacunek dla pana posła Marka Suskiego Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski

- Znakomity pomysł, jestem wielkim fanem polskiej muzyki, ponieważ sam pochodzę z Opola, stolicy polskiej piosenki. Ten pomysł jest patriotyczny, wspierający polskich artystów. Jeśli popieramy polskie produkty, polskich artystów, to wprowadzenie takich pomysłów jest dobrym tematem do dyskusji - przekonywał Kowalski.



- Każdemu posłowi, który zgłasza pomysł wspierający jakąś część polskiej gospodarki, należy się szacunek. Ja mam wielki szacunek dla pana posła Marka Suskiego (...), uzyska ogromne uznanie wielu polskich artystów - dodał poseł przyznając, że można dyskutować o tym, czy zaproponowany przez Suskiego udział polskich piosenek w ogóle emitowanych przez stacje radiowe piosenek nie jest zbyt wysoki.

"Biden popełnia błąd Obamy"

Na pytanie o słowa prezydenta USA, Joe Bidena, który w środę sugerował, iż gdyby Rosja dokonała "niewielkiego wtargnięcia" na Ukrainę, wówczas sankcje wobec niej mogłyby nie być tak surowe, jak w przypadku pełnowymiarowej inwazji, Kowalski odparł, że "Biden popełnia ten sam błąd, który popełnił Barack Obama".

- Tak zwany reset z Rosją - sprecyzował. - Dziś widać, ze jakiekolwiek ustępowanie Rosji doprowadza do wzrostu napięcia. (Władimir) Putin dąży do drugiej Jałty, do podziału wpływów takiego, jaki był po II wojnie światowej. Na to nie ma zgody - podkreślił.