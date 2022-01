- Miałoby to bardzo znaczący wpływ, a sankcje byłyby niezwykle surowe - poinformowała premier Marin w rozmowie z agencją Reutera.

Reklama

Szefowa fińskiego rządu oceniła, że jest "bardzo mało prawdopodobne", aby Finlandia ubiegała się o członkostwo w NATO podczas jej kadencji.

Finlandia ma 1340 km granicy i trudną historię z Rosją i Związkiem Radzieckim, w tym starcia podczas II wojny światowej. Kraj wybrał jedynie współpracę z zachodnim sojuszem bezpieczeństwa zamiast przystąpienia do niego.

We wtorek prezydent USA Joe Biden zadzwonił do prezydenta Finlandii, aby porozmawiać z nim po raz drugi w ciągu miesiąca i omówić "znaczenie bliskiego partnerstwa obronnego Finlandii ze Stanami Zjednoczonymi i NATO" - przekazało biuro Bidena.

Czytaj więcej Dyplomacja Blinken: Uzbrajamy Ukrainę, żeby mogła się bronić. Putin do tego doprowadził - Dyplomacja w temacie Rosji i Ukrainy nie może być intensywniejsza, niż ma to obecnie miejsce - mówiła szefowa MSZ Niemiec, Annalena Baerbock, na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem stanu USA, Antonym Blinkenem. Po środowej wizycie w Kijowie w czwartek Blinken w Berlinie spotyka się z szefami dyplomacji Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, z którymi rozmawia o sytuacji na Ukrainie.

Reklama

Marin nie mówiła nic na temat tych rozmów, ale powiedziała, że wierzy, iż inne kraje doceniają fakt, że Finlandia od dawna utrzymuje "funkcjonalne" relacje z Rosją.

Dodała, że Finlandia pozostaje nieugięta w swoim poprzednim stanowisku, że ma prawo wstąpić do NATO, jeśli tak zdecyduje.

- Nikt nie może na nas wpłynąć, ani Stany Zjednoczone, ani Rosja, ani nikt inny - dodała.

W niedawnym sondażu przeprowadzonym przez największy fiński dziennik "Helsingin Sanomat" 28 proc. respondentów chciało przystąpienia Finlandii do NATO, 42 proc. było przeciw, a reszta nie była pewna, co oznacza wzrost udziału zwolenników o 8 punktów procentowych w stosunku do ostatniego sondażu z końca 2019 roku.