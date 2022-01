W kontekście słów prezydenta USA Joe Bidena, że prezydent Rosji Władimir Putin wystawi Zachód i NATO na próbę oraz słów sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, że Ukrainę czekają trudne dni, szef resortu obrony był w radiowej Jedynce pytany, czy negocjacje na linii USA-Rosja zakończyły się fiaskiem, a atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest przesądzony. Mariusz Błaszczak zaprzeczył. - Nie, to nie oznacza fiaska. Negocjacje trwają - powiedział.

Szef MON dodał, że w środę zastępował ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua podczas wideokonferencji z Blinkenem, sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i wysokim przedstawicielem UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepem Borrellem. - Prezentowałem tam polskie stanowisko, a stanowisko sprowadza się do tego, że nie należy pozwalać na agresję, że argumentem podstawowym, jakim dysponuje wolny świat, jest solidarność, współpraca, to, że jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych państw, ale jednocześnie za bezpieczeństwo wspólnoty. To o tyle ważne, ze sekretarz stanu USA w piątek będzie rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Ławrowem - mówił Błaszczak.

- Polityka stanowcza jest jedynym i najlepszym argumentem na agresywną politykę rosyjską - stwierdził. Ocenił, że NATO i Stany Zjednoczone już są wystawiane na próbę przez Putina. - Agresywna polityka rosyjska to nie jest coś nowego. Ważna jest reakcja, właściwa reakcja - zaznaczył.

Minister obrony narodowej powiedział też, że po 2015 r. Wojsko Polskie jest wzmacniane, zwiększyła się też liczba żołnierzy.

- Mamy wszyscy świadomość tego, że wspólnota zachodnioeuropejska, Sojusz Północnoatlantycki jest silniejszy od agresora, jakim jest Rosja, to nie ulega żadnej wątpliwości, a NATO jest sojuszem obronnym, to chcę podkreślić. Poprzez wzmacnianie Sojuszu Północnoatlantyckiego, poprzez zwiększanie nakładów na bezpieczeństwo, na rozwój wojska, odstraszamy agresora - mówił. - Możemy powiedzieć, że dzieje się to na wszystkich forach. Wczoraj otworzyłem np. wojskowy szpital w Legionowie - dodał.

- Wzmacniamy Wojsko Polskie, rozwijamy Wojsko Polskie i szukamy sojuszników, z którymi łączą nas wspólne interesy, np. mamy bardzo mocną współpracę z Rumunią (...), mamy bardzo silnie rozwinięte kontakty z Wielką Brytanią - zaznaczył szef MON.