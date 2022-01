Media informowały w tym tygodniu, że minister zdrowia rozważa swoją dymisję. Przekazano, że przyszłość Adama Niedzielskiego zależna jest od przyjęcia w Sejmie ustawy w sprawie weryfikacji covidowej.

W środę Niedzielski na konferencji prasowej odniósł się do tych informacji. - Jeżeli chodzi o kwestie związane z pogłoskami o dymisji to to są oczywiście tylko i wyłącznie pogłoski - powiedział.

- Absolutnie uważam, że znaczenie ustawy jest kluczowe. Ta ustawa ma kluczowe znaczenie dla przejścia przez piątą falę. Ale mam tutaj jednoznaczna zapewnienie ze strony kierownictwa - mówię tutaj zarówno o panu premierze Morawieckim, jak i o panu premierze Kaczyńskim - że ustawa będzie procedowana, tak żebyśmy właśnie w ramach odpowiedzialności za sytuację epidemiczną, mieli dodatkowe narzędzie skuteczniejszej egzekucji - dodał.

W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" zapytano respondentów, czy minister zdrowia powinien podać się do dymisji w związku z liczbą zgonów z powodu COVID-19.

W ocenie 45 proc. badanych Niedzielski powinien zrezygnować ze stanowiska. Innego zdania jest 35 proc. osób. 20 proc. ankietowanych nie ma w tej kwestii zdania.