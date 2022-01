Czołowy producent sukien ślubnych chce, żeby kobiety nosiły je na co dzień

Czy suknia ślubna to ubranie, które zakłada się tylko raz w życiu? Wcale nie – przekonuje czołowy światowy producent strojów ślubnych, który chce, by suknie stały się ubraniem wielokrotnego użytku. Jak nosić suknię ślubną na co dzień?