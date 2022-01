Banaś sądownie chce odzyskać dostęp do informacji niejawnych, jaki zabrała mu ABW

Marian Banaś z racji piastowanych funkcji publicznych od 2001 r. nieprzerwanie posiadał dostęp do informacji niejawnych, jaki wydaje ABW osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy. Ostatni certyfikat otrzymał w 2016 r. – na pięć lat, do najwyższych klauzul, w tym NATO. Jednak pod koniec 2019 r. ówczesny szef ABW Piotr Pogonowski wszczął wobec niego postępowanie sprawdzające, a potem wydał decyzję o cofnięciu mu certyfikatu dostępu. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, prezes NIK zaskarżył te decyzje do premiera.