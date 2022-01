Thomas Homer-Dixon jest założycielem i szefem Cascade Institute, ośrodka badawczego przy uniwersytecie Royal Roads w Kolumbii Brytyjskiej, który zajmuje się związkami między zagadnieniami środowiskowymi, ekonomicznymi i politycznymi.

Swoje teorie Homer-Dixon przedstawił w artykule opublikowanym w kanadyjskim dzienniku "Globe and Mail" wychodzącym w Toronto.

Naukowiec ostrzega w nim o nadciągającej z południa "straszliwej burzy", na którą Kanada jest "żałośnie nieprzygotowana" - ma nią być ewentualny ponowny wybór Donalda Trumpa, który nie wyklucza ponownego startu w wyborach prezydenckich w 2024.

Czytaj więcej Polityka Trump walczy o utrzymanie tajemnicy Były prezydent pozwał kongresową komisję i Krajowe Archiwa. Chce zablokować odtajnienie dokumentów dotyczących jego administracji.

„Do 2025 r. amerykańska demokracja może się załamać, powodując skrajną niestabilność polityczną w kraju, w tym powszechną przemoc. Do 2030 roku, jeśli nie wcześniej, krajem może rządzić prawicowa dyktatura” - pisze naukowiec.

W przypadku zwycięstwa Trumpa, Homer-Dixon ostrzega przed takimi zmianami w legislaturze poszczególnych stanów, które w efekcie nie uznają wygranej demokratycznych rywali republikanów.

Celem Donalda Trumpa ma być zemsta i udowodnienie, że jego porażka z Joe Bidenem była efektem oszustwa wyborczego.

Czytaj więcej Świat Donald Trump na wiecu: Wygraliśmy wybory dwa razy, może będzie trzeci Na swoim pierwszym wiecu od czasu opuszczenia Białego Domu były prezydent Donald Trump ostro skrytykował politykę imigracyjną administracji Joe Bidena. Przed tłumem Republikanów powtórzył swoje fałszywe twierdzenie, że jego porażka w wyborach w listopadzie 2020 roku była wynikiem oszustwa.

Homer-Dixon ostrzegł, że wybór Trumpa może także uderzyć w Kanadę, która - skupiona na wewnętrznych sprawach, w tym pandemię, zmiany klimatyczne i burze związaną z odkryciem masowych grobów dzieci rdzennych mieszkańców - nie dostrzega zagrożenia, jakie może przyjść od strony południowego sąsiada.

Szef Cascade Institute pisze, że Donald Trump oraz jego akolici, "tacy jak Tucker Carlson z Fox News czy Marjorie Taylor Greene z Georgii" (członkini Izby Reprezentantów, zwolenniczka teorii spiskowych; Twitter zamknął właśnie jej konto z powodu szerzenia fake newsów o szczepionkach - red.), przekształcili Partię Republikańską w organizację propagującą "niemal faszystowski kult jednostki, który jest idealnym narzędziem do niszczenia demokracji".

Może to być tym bardziej groźne, pisze Homer-Dixon, że - jeśli jego przewidywania się sprawdzą - do Kanady będą uciekać prześladowani przeciwnicy Trumpa. "Co zrobi Kanada, gdy reżim USA zażąda ich wydania?" - zastanawia się badacz.

I ostrzega: " Powrót Trumpa może być tylko zaledwie rozgrzewką".