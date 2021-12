Badanie Opinium zostało opublikowane tydzień po tym, jak David Frost, minister odpowiedzialny za brexit, podał się do dymisji. Sondaż wykazał, że 42 proc. tych, którzy w referendum w 2016 roku głosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, ma negatywny pogląd na to, jak do tej pory przebiega brexit.

26 proc. zwolenników rozwodu ze Wspólnotą stwierdziło, że brexit przebiegł poszło gorzej, niż się spodziewali, podczas gdy 16 proc. stwierdziło, że spodziewali się, że wyjście z UE pójdzie źle i okazało się, że mieli rację.

Wśród osób, które głosowały za pozostaniem w UE, 86 proc. stwierdziło, że brexit wyszedł źle lub gorzej niż się spodziewali. Ogólnie tylko 14 proc. wszystkich respondentów oceniło, że brexit przebiegł lepiej niż oczekiwano.

Boris Johnson obiecywał po brexicie kraj mlekiem i miodem płynący. Ale jego wyborcy mają dziś wrażenie, że cofnęli się do czasów kryzysu, jaki zastała w 1979 r. Margaret Thatcher.

Adam Drummond z Opinium zauważył, że najbardziej uderzającym odkryciem jest to, że zwolennicy brexitu są teraz bardziej niezdecydowani, co do korzyści z niego płynących, niż wcześniej.

Sondaż poprzedza wprowadzenie od 1 stycznia pełnej kontroli celnej towarów eksportowanych z UE do Wielkiej Brytanii. Zdaniem przedstawicieli biznesu może to zniechęcić niektórych mniejszych operatorów – takich jak eksporterzy żywności – do zaopatrywania brytyjskich detalistów.