Chodzi o sprzeciw wobec likwidacji szkoły mundurowej w Dubience (woj. lubelskie). Lider AgroUnii chce, by prezes PSL “zdyscyplinował” lokalnego starostę.

“Żądamy od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka zainteresowania się losem szkoły mundurowej w Dubience na Lubelszczyźnie” - pisze AgroUnia w piśmie do szefa MON. Michał Kołodziejczak od kilku miesięcy zajmuje się sprawą tamtejszej szkoły mundurowej. W sierpniu razem z Piotrem Ikonowiczem prowadził negocjacje z władzami lokalnymi w tej sprawie.

Kołodziejczak w swoim apelu w poniedziałek ostro krytykował też działania starosty chełmskiego Piotra Deniszczuka z PSL. Jak pisze Kolodziejczak, “Na szczególne potępienie zasługuje postawa starosty- działacza PSL-u. Partii, która do niedawna przedstawiała się jako reprezentacja wsi. Starosta do protestującej młodzieży zwracał się w sposób lekceważący. Twierdził, że ich protest to „pajacowanie” śmiał się z ich patriotycznej postawy” - czytamy w oświadczeniu.

W ostatnich dniach AgroUnia włączyła się też w sprawę budowy CPK. Kolodziejczak protestował w trakcie posiedzenia Rady Społeczna CPK, która spotkała się w Baranowie w ubiegły czwartek.