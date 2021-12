W piątek Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu w całości projektu o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji zwanego lex TVN. Oznacza to, że Lex TVN została ostatecznie przyjęta przez Sejm i trafi na biurko prezydenta.

Reklama

W reakcji na decyzję Sejmu TVN Grupa Discovery opublikowała komunikat w tej sprawie. Jej zdaniem „w Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media”.

„To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki. TVN Grupa Discovery i Discovery Inc. są zdeterminowane do obrony swoich inwestycji w Polsce i użyją wszystkich środków prawnych, by misja naszych mediów w Polsce była kontynuowana” - czytamy w komunikacie. TVN Grupa Discovery wyraziła nadzieję, że prezydent Andrzej Duda zawetuje „lex TVN” „zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami”.

Czytaj więcej Polityka Terlecki: Dziś sukces, przyjęliśmy budżet, mamy spokojną większość, spokojne święta - Zobaczymy co zrobi pan prezydent. Spokojnie - mówił Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości, po uchwaleniu nowelizacji ustawy medialnej, tzw. „lex TVN”.

Oświadczenie TVN Grupy Discovery skomentowała na Twitterze posłanka PiS Joanna Lichocka. Według niej oświadczenie stanowi „bezprecedensowy atak na polskie państwo i niedopuszczalne groźby wobec polskiego prezydenta”.

Reklama

„Ten biznes zdaje się sądzić, że Polska to jakaś republika bananowa. Nie, to jest państwo w którym prawa trzeba przestrzegać a nie omijać” - stwierdziła członkini Rady Mediów Narodowych. „Praworządność - to sobie Panie i Panowie powtarzajcie” - zakończyła swój wpis.

Bezprecedensowy atak na polskie państwo i niedopuszczalne groźby wobec polskiego prezydenta.Ten biznes zdaje się sądzić,że Polska to jakaś republika bananowa.Nie,to jest państwo,w którym prawa trzeba przestrzegać a nie omijać. Praworządność -to sobie Panie i Panowie powtarzajcie. https://t.co/CwkrDnXysj — Joanna Lichocka (@JoannaLichocka) December 17, 2021

Lichocka nawiązała do struktury własnościowej spółki TVN S.A. w kontekście jej zgodności z art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji, określającym warunki uczestniczenia podmiotów zagranicznych w spółkach mających polską koncesję. Spółka TVN S.A. jest spółką zależną od spółki holenderskiej (podmiotu z Europejskiego Obszaru Gospodarczego), która to spółka holenderska jest jednocześnie zależna od spółki amerykańskiej (spoza EOG). Jednak w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN.