- Od 15 grudnia obniżamy limity do 30 proc. obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych. Zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę - oświadczył we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Minister Adam Niedzielski mówił z kolei o projekcie ustawy, który umożliwiałby pracodawcom żądanie okazania przez pracowników wyniku testu na koronawirusa.

Współautor projektu poselskiego Czesław Hoc (PiS) pytany w Polsat News, czy jeśli w kościele albo w restauracji będzie powyżej 30 proc. obłożenia, to będzie mogła wejść policja i sprawdzić certyfikaty covidowe, odparł: Tak, w mojej ocenie oczywiście tak.

Do sprawy odniósł się podczas sejmowej debaty nad projektem o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. - Walka z covidem wymaga debaty i szukania dobra wspólnego - zaznaczył.

- Ja mówię, jak i zdecydowana większość posłów: stop segregacji sanitarnej, stop odbieraniu milionom Polaków praw obywatelskich - "tak" dla dobrowolności szczepień - oświadczył.

- Jeżeli dzisiaj słyszę, że są pomysły, aby do kościołów wchodziła policja i legitymowała wiernych, czy są zaszczepieni, to absolutnie na to nie ma zgody - powiedział.

Polityk partii kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę postulował, by wdrożyć pomysł przewodniczącej parlamentarnego zespołu ds. sanitaryzmu poseł Anny Siarkowskiej, "merytorycznej eksperckiej debaty z Ministerstwem Zdrowia, żeby szukać najlepszych rozwiązań". - Niech siądą eksperci w jednym miejscu i publicznie lekarze epidemiolodzy, immunolodzy ze sobą rozmawiają - mówił Kowalski.

- To szaleństwo trzeba zatrzymać. Nie ma zgody na to, żeby policja wchodziła do kościołów. Na to nie ma zgody - podkreślił.

Poseł zwrócił się do obecnego na sali obrad wiceministra zdrowia Waldemara Kraski. - Panie ministrze, rozmawiajmy w sposób merytoryczny. Niech eksperci Ministerstwa Zdrowia i parlamentarnego zespołu siądą, szukajmy wspólnego dobra, a nie dzielmy milionów Polaków - powiedział.