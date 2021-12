Decyzje ogłosił na konferencji prasowej premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Polityk powiedział, że staje się coraz bardziej oczywiste, iż wariant Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 przyrasta "znacznie szybciej" niż wariant Delta i "szybko rozprzestrzenia się po całym świecie". W związku z tym, ocenił, "właściwe i rozsądne" jest zaostrzenie ograniczeń wprowadzanych w związku z koronawirusem.

Od 10 grudnia w Anglii obowiązek noszenia maseczek będzie dotyczył większości zamkniętych miejsc publicznych, w tym kin i teatrów. Wyjątki będą dotyczyć sytuacji, w których noszenie maseczki byłoby "niepraktyczne" - np. w związku z jedzeniem, piciem, śpiewaniem lub wykonywaniem ćwiczeń fizycznych.

Od 13 grudnia przywrócone zostanie zalecenie pracy zdalnej. Od 15 grudnia - o ile zaakceptuje to parlament - ustanowiony zostanie obowiązek okazywania tzw. paszportu covidowego przed wejściem do klubów nocnych lub innych miejsc, w których gromadzą się tłumy (dotyczy to wydarzeń bez wyznaczonych miejsc siedzących dla ponad 500 osób pod dachem i dla ponad 4000 osób na świeżym powietrzu oraz wszelkich sytuacji, w których liczba uczestników przekracza 10 tys.). Certyfikatem covidowym będzie dowód przyjęcia dwóch dawek szczepionki na COVID-19 lub ujemny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2.

Do tej pory w Wielkiej Brytanii potwierdzono 568 przypadków wariantu Omikron. Boris Johnson oświadczył, powołując się na dane dotyczące hospitalizacji z RPA, że nie można jeszcze założyć, iż "Omikron jest mniej dotkliwy niż poprzednie warianty". Brytyjski premier wezwał obywateli do szczepienia się na COVID-19 oraz do przyjmowania dawek przypominających szczepionek.

W całej Wielkiej Brytanii w okresie od 1 do 7 grudnia przeprowadzono 7,5 mln testów na koronawirusa, zaś w okresie od 2 do 8 grudnia zaraportowano wykrycie ponad 339 tys. przypadków zakażenia. Co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19 otrzymało na Wyspach 51,1 mln osób, ogółem podano ponad 119 mln dawek, w tym 21,3 mln trzecich i przypominających.

W Anglii jedną dawkę otrzymało 42,9 mln osób, dwie - 39 mln, trzy - 17,8 mln, zaś ogólna liczba podanych dawek zbliża się do 100 mln.