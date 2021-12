63-letni socjaldemokrata Olaf Scholz w izbie niższej niemieckiego parlamentu, Bundestagu, otrzymał 395 głosów.

Po nominowaniu go na kanclerza przez prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera w zamku Bellevue, wróci do parlamentu, by złożyć przysięgę.



Dziś po południu Angela Merkel przekaże kancelarię "nowemu liderowi największej gospodarki Europy, która stoi w obliczu brutalnej IV fali epidemii koronawirusa" - jak pisze Reuters.

Czytaj więcej Dyplomacja Olaf Scholz w niedzielę w Warszawie Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przyjedzie z wizytą do Warszawy w niedzielę - dowiaduje się „Rzeczpospolita”. To sygnał, że nowy niemiecki rząd będzie próbował ułożyć sobie możliwie dobre relacje z polskimi władzami.

Uroczyste pożegnanie Angeli Merkel odbyło się już w ubiegłym tygodniu.

1 grudnia na dziedzińcu Ministerstwa Obrony odbył się Wielki Capstrzyk Bundeswehry, podczas którego orkiestra wojskowa wykonała ulubione, wybrane przez ustępującą kanclerz utwory.