– Nie radzimy sobie z kryzysami tak dobrze jak poprzednie pokolenia. W czasie pandemii doszedłem do wniosku, że jeżeli mieszamy politykę z medycyną, mamy politykę bez rozwiązań. Dlatego ubiegam się o miejsce w Senacie: aby pomóc w rozwiązywaniu problemów i pomóc w uzdrowieniu kraju – napisał dr Mehmet Oz, chirurg kardiolog, w oświadczeniu prasowym opublikowanym w „Washington Examiner".

61-letni Oz startuje w tych wyborach z ramienia Partii Republikańskiej. Dołączył do sporej już grupy kandydatów ubiegających się o stanowisko po odchodzącym na emeryturę republikańskim senatorze Pacie Toomeyu.

Wyścig do Senatu w Pensylwanii będzie jednym z najważniejszych podczas przyszłorocznych wyborów połówkowych do Senatu, bo od niego może zależeć, która partia będzie miała przewagę w tej izbie ustawodawczej. Demokraci pokładają duże nadzieje w Pensylwanii, w której Joe Biden wygrał w 2020 r. Mają tam też silnych kandydatów, w przeciwieństwie do kandydatów republikańskich – są bardziej doświadczeni i rozpoznawalni (wyjątkiem jest tu dr Oz).

– Moim najważniejszym celem jest utrzymanie tego miejsca w rękach Partii Republikańskiej w 2022 r. Wierzę, że pojawienie się dr. Oza w tym wyścigu daje nam tę możliwość – powiedział w wywiadzie dla „NYT" Sam DeMarco III, przewodniczący partii z hrabstwa Allegheny, które obejmuje miasto Pittsburgh.

Oz jest nowicjuszem w polityce, jego poglądy są mało znane, ale ma tę przewagę nad innymi kandydatami republikańskimi, że ma fundusze na kampanię, jest postacią znaną milionom widzów w całym kraju, którzy oglądają jego program telewizyjny z poradami medycznymi oraz Fox News, gdzie dr Oz wypowiada się na temat covidu, nierzadko wygłaszając kontrowersyjne poglądy. Jego wykształcenie medyczne też może okazać się atutem w kampanii prowadzonej w momencie, gdy Ameryka i świat wciąż borykają się z pandemią i kryzysem dezinformacji, zagrażającym zdrowiu publicznemu. Chociaż w tym ostatnim Oz ma swoje zasługi – w ub. r. podążając śladami Trumpa, a wbrew zaleceniom Agencji ds. Żywności i Leków, promował w hydroksychlorochinę jako lek na covid. Był też krytykowany za inne porady medyczne, których udzielał w swoim programie. Zeznawał w Senacie, bo promował środki na odchudzanie o wątpliwym działaniu.

Sądząc po wstępnych oświadczeniach jego kampania będzie ukłonem w stronę konserwatywnych wyborców niepochwalających pandemicznych restrykcji i nakazów szczepień oraz noszenia masek.

Dr Oz, który w 2016 r. gościł Trumpa w swoim programie, nie powtarza teorii byłego prezydenta na temat wyborów 2020. Kiedyś określił się jako „umiarkowany republikanin" i powiedział, że jego inspiracją jest Arnold Schwarzenegger, były gubernator Kalifornii i krytyk Trumpa.

Mehmet Cengiz Oz (a właściwie Öz) jest synem emigranta z Turcji. Wyznaje islam. W amerykańskim Kongresie zasiadało do tej pory zaledwie czworo muzułmanów, wszyscy z Partii Demokratycznej i wszyscy w Izbie Reprezentantów. Żaden muzułmanin nie był dotychczas senatorem.