Poseł PiS: Paszport covidowy trzeba wykorzystać. Po coś ten certyfikat mamy

- Trzeba przekonywać tych, którzy nie są przekonani do wprowadzenia tego typu obostrzeń, bo one godzą w jakieś tam swobody obywatelskie, nasze prawa itd. Natomiast w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia państwo ma obowiązek pewne nakazy w prawie zawrzeć i je respektować - powiedział poseł PiS Bolesław Piecha, odnosząc się w TVN24 do projektu w sprawie paszportów covidowych.