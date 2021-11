Liderzy mniejszości polskiej Andżelika Borys i Andrzej Poczobut święta Bożego Narodzenia spędzą za kratami. Przedłużono im areszt do 25 lutego. Rodzina Andrzeja Poczobuta dowiedziała się o tym w piątek. W najbliższych tygodniach sprawa może trafić do sądu. Polakom grozi nawet kilkanaście lat łagrów. Nie przekazują mu do więzienia wszystkich listów. Śledczy przekonuje go, że wszyscy o nim zapomnieli – mówi Oksana Poczobut, żona Andrzeja Poczobuta.