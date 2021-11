Czy adwokat przekazał jakieś wiadomości zza murów aresztu?

Adwokaci nie mówią prawie nic. Jedynie z listów dowiedziałam się, że został przeniesiony do innej celi, siedzi już z innymi ludźmi.

Miał jakieś kłopoty z poprzednimi współlokatorami? Kim są ci ludzie? Też polityczni?

Nie. Pozostali już dawno usłyszeli wyroki, został sam, dlatego przeniesiono go do innej celi. Jego sprawa trwa najdłużej. Z tego co wiem, w tamtej celi nie było politycznych. A teraz już nie mam pojęcia, z kim siedzi.

A co mówią obrońcy Andrzeja, wiedzą, kiedy stanie przed sądem?

Adwokaci nic nie prognozują i coraz mniej informują o przebiegu sprawy. Boją się, że stracą prawo do wykonywania zawodu, takie sugestie już były. To się zdarza na Białorusi.

O czym pani mąż pisze w listach?

Wiem, że nie docierają do niego wszystkie listy, są przetrzymywane w areszcie. Osobiście znam mnóstwo ludzi, którzy do niego piszą, ale prawie nic nie jest przepuszczane. Śledczy kilkakrotnie mówił mu: „wszyscy o tobie już zapomnieli". Wiem, że nawet nie wszystkie moje listy dochodzą do niego. Ale pisze, że to nie wpływa na jego samopoczucie i że wie, jak się ma zachowywać w takiej sytuacji. Podjął wcześniej decyzję i tego się trzyma. Nie zmienia swojego stanowiska niezależnie od tego, co mu mówią. Pisze, że ma dobry nastrój i wszystkich pozdrawia.

Czy wie o tym, co się dzieje na zewnątrz?

Niewiele wiadomości do niego w ogóle dociera. Prosił wykupić prenumeraty chociażby tych gazet, które mamy w kioskach, bo niezależnych już nie ma. Zaprenumerowaliśmy mu, ale się okazało, że zmieniły się zasady i teraz musi to zrobić osobiście. Ciągle próbują ograniczyć mu dostęp do jakiejkolwiek informacji. Ale pisze, że dowiedział się o sytuacji na białorusko-polskiej granicy i wyciąga z tego wnioski o sytuacji w kraju.

A czy coś wiemy o stanie zdrowia Andrzeja? Wcześniej mówiła pani, że miał kłopoty z sercem.

Z tego co mi wiadomo i co pisze, stan zdrowia jest normalny. Ale wcześniej też myślałam, że jest dobrze, a w tym czasie chorował na koronawirusa. Z tego co wiem, jeżeli są jakieś kłopoty zdrowotne, to nawet nie ma sensu zgłaszać się do więziennego lekarza. Jedyną pomocą będzie tabletka aspiryny.

Jak według pani potoczy się sprawa, jakie ma pani przeczucia? Jest szansa na uwolnienie?

Wygląda na to, że wszystko będzie szło w tym kierunku, w którym idzie. Czyli sprawa dojdzie do sądu i usłyszy maksymalny wyrok. Patrząc na to, co się dzieje wokół, nic innego nie oczekuję. Na tym etapie jakieś poluzowanie sytuacji się nie zapowiada.

Podobno miał możliwość wyjechać z kraju w maju, gdy uwolniono trzy działaczki mniejszości polskiej.

Jestem pewna, że wtedy odmówił wyjazdu. Z tego co mi wiadomo, nie raz próbowano namówić go do tego. Nie chce nawet rozmawiać na ten temat.