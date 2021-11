W rozmowie z Polsat News Mariusz Kamiński mówił, że nie można jeszcze mówić o zażegnaniu kryzysu na granicy z Białorusią. - Mamy kolejną jego odsłonę, ale miejmy nadzieję, że mniej gwałtowną - powiedział szef MSWiA.

- Co noc dochodzi do prób przekroczenia naszej granicy, co noc lecą kamienie w kierunku naszych żołnierzy i co noc migranci mają wsparcie białoruskich służb - mówił.

Minister zwrócił również uwagę na "coraz wyraźniejszy dystans Putina od Łukaszenki". - Myślę, że zaczęło się od niekorzystnej dla Rosjan wypowiedzi Łukaszenki dot. zakręcenia gazociągu jamalskiego - ocenił.

- Łukaszenko jest nieobliczalny, emocjonalny i nie do końca odgrywa taką rolę, jaką chciałaby Rosja - dodał. Wskazał jednocześnie, że w ocenie polskich władz przywódca Białorusi jest niebezpieczny, dlatego nadal istnieje obawa o wywołanie agresywnych incydentów.

- Nasi żołnierze nie dają się sprowokować, mieliśmy do czynienia z szeregiem prowokacji, obliczonych na reakcję polską, na ten pierwszy polski strzał. On nie padnie. Nasi żołnierze i funkcjonariusze są zdyscyplinowani - przekonywał.

Kamiński mówił także o ultimatum postawionym Białorusi po próbie szturmu w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy. - Podjęliśmy decyzję o czasowym zawieszeniu, do czasu zapewnienia bezpieczeństwa przez drugą stronę pracy tego przejścia, ruchu kołowego, towarowego. Pozostawiliśmy jeszcze ruch kolejowy. Ultimatum było skuteczne. Zażądaliśmy zniknięcia bezpośrednio z przejścia granicznego osób zachowujących się agresywnie i nielegalnych migrantów. Oni zostali usunięci. W czwartek kilkuset tych migrantów autokarami udało się do Mińska. Zakładam, że część z nich jest już w Iraku - powiedział.