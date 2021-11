OdNowa to czwarty i najbardziej efemeryczny podmiot tworzący obecnie koalicję rządową. Ale ma się to zmienić i to na płaszczyznach, gdzie PiS i pozostali koalicjanci pozostawiają nieco politycznej przestrzeni swoją retoryką i działaniami.

Wśród priorytetów OdNowy są np. kwestie europejskie. – Nie ma wątpliwości, że OdNowa jest najbardziej proeuropejskim koalicjantem. Szczególnie istotne jest to teraz, gdy opozycja nie rozumie, że dziś bycie proeuropejskim to głosowanie np. za zaporą na wschodniej granicy UE, czego proeuropejski elektorat w Polsce oczekuje, tak samo jak wiele unijnych stolic – mówi nam wiceminister Ociepa, lider OdNowy.

W środę lider OdNowy (która jest obecnie stowarzyszeniem) Marcin Ociepa zaprezentował kilka priorytetów programowych tego projektu politycznego. – OdNowa jest ruchem społecznym, jest ruchem oddolnym. Mamy też samorządowców i liderów lokalnych, i to z ich potencjału chcemy czerpać – powiedział Ociepa w trakcie Rady Krajowej stowarzyszenia, który jest też wiceszefem resortu obrony narodowej. 28 października OdNowa (dysponująca pięcioma parlamentarzystami w Sejmie, są to poza Ociepą: Grzegorz Piechowiak, Andrzej Gut-Mostowy, Wojciech Murdzek i Anna Dąbrowska-Banaszek) podpisała porozumienie z PiS. Jak wynika z naszych rozmów, nie jest wykluczone, że OdNowa przekształci się w przyszłości w partię polityczną.

Inne priorytety OdNowy to kwestie obronności, gospodarka i samorząd. Jak w trakcie środowego wydarzenia poinformował Ociepa, w porozumieniu koalicyjnym z PiS podpisano m.in. powstanie Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej, która ma być bliźniaczą uczelnią do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Z OdNową związany jest m.in. typowany w kuluarach jako kandydat na prezydenta Warszawy obecny prezydent Chełma Jakub Banaszek. A wśród ujawnionej w środę listy regionalnych przedstawicieli – poza parlamentarzystami OdNowy – jest np. prezydent Raciborza Dariusz Polowy, który ma być pełnomocnikiem na północną część województwa śląskiego. Polowy wraz z kilkudziesięcioma innymi samorządowcami tworzy też Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich PRO (praca, odpowiedzialność, rozwój), którego liderem jest Banaszek.

Koalicja rządowa od czasu ogłoszonej pod koniec października rekonstrukcji rządu dokonuje zmian na stanowiskach wiceministrów. I tak wiceszefem resortu rozwoju został Krzysztof Ciecióra (również związany z OdNową). Do rządu trafił też poseł Solidarnej Polski Jan Kanthak (jako wiceminister aktywów państwowych), a inny poseł Solidarnej Polski Norbert Kaczmarczyk został wiceministrem rolnictwa. To zmiany wynikające z umów koalicyjnych oraz przetasowań w rządzie po dymisji Jarosława Gowina.

Kolejne zmiany w rządzie to kwestia początku przyszłego roku. Z nieoficjalnych i oficjalnych deklaracji wynika, że wtedy z rządu może odejść wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ale lider PiS dał do zrozumienia w ostatnim wywiadzie w PolskimRadiu24, że jego obecność w gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego może się przedłużyć.