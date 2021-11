- Jeżeli mówimy o ogniskach (koronawirusa - red.), to na pewno trzeba powiedzieć, że ogniskami są szkoły, są w tej chwili szpitale, na drugim miejscu, i są ogniskami zakłady pracy. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie tych wszystkich rygorów - powiedział na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia.

- Ubiegając państwa kolejne pytanie: nie, nie zamkniemy szkół. Musimy brać na siebie to ryzyko zakażeń, które występuje w szkołach. To ryzyko biorą też na siebie nauczyciele, dlatego tak ważne jest, żeby nauczyciele się szczepili (na COVID-19 - red.) - dodał Wojciech Andrusiewicz.

- Bieżące decyzje podejmują powiatowe inspekcje sanitarne w kontakcie z kierownikami szkół, podmiotów nauczających. Widzimy, że te bieżące reakcje są wystarczające - kontynuował.

- Dla nas większym ryzykiem jest w tej chwili zamknięcie szkół i rozwój wszystkich przypadłości psychicznych w aspekcie zachowań społecznych naszych dzieci, niż samo zakażenie się wśród dzieci COVID-19 (koronawirusem SARS-CoV-2 - red.) - podkreślił.

Ile osób zaszczepionych zmarło?

W środę w codziennym komunikacie dotyczącym m.in. zgonów covidowych Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 124 osób z powodu COVID-19 i 339 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

- Musimy pamiętać, że dzisiejszy raport uwzględnia dość dużą liczbę przypadków z przedłużonego weekendu, który zaczął się 11 listopada, dlatego też ta kumulacja, mówiąc kolokwialnie, nastąpiła w dzisiejszym raporcie - skomentował Andrusiewicz.

Rzecznik resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego dodał, że ponad 70 proc. z tych 463 zgonów dotyczy osób, które nie były w pełni zaszczepione przeciw COVID-19, czyli nie były po dwóch dawkach preparatów dwudawkowych lub jednej dawce szczepionki Johnson & Johnson (Janssen).

- W granicach 73 proc. z tych osób to były osoby dotknięte wielochorobowością - dodał.

Minister Niedzielski chce wzmożenia kontroli w sklepach

- Dzisiaj rano na prośbę ministra zdrowia Główny Inspektor Sanitarny wysłał do wszystkich wojewódzkich inspektoratów sanitarnych w kraju prośbę, a właściwie nakaz, wzmożenia kontroli sanitarnych we wszystkich punktach handlowych w kraju. To nakaz intensyfikacji działań kontrolnych pod kątem przestrzegania obostrzeń epidemicznych, czyli przede wszystkim zasłaniania nosa i ust przez personel i wskazania, czy personel i ekspedienci ze sklepu spełniają wszystkie wymogi epidemiczne, stosują się do wymogów epidemicznych - oświadczył Wojciech Andrusiewicz.

- Te działania kontrolne zostaną wzmożone. Wskazane zostało, że w przypadku łamania standardów epidemicznych wskazanych w rozporządzeniach i ustawach inspektorowi sanitarnemu przysługuje możliwość nałożenia grzywny zgodnie z art. 116 kodeksu wykroczeń - dodał.