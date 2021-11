Wszystko wskazuje na to, że rząd rezygnuje z rozmów ze środowiskiem nauczycielskim dotyczących zmian w szkołach i wynagradzania nauczycieli. Bo nie dość, że przyjął krytykowaną przez większość środowisk nowelizację ustawy – Prawo oświatowe (zwane lex Czarnek) – to w dodatku zrezygnował z negocjacji ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, ograniczając się tylko do rozmów z NSZZ Solidarność pracowników oświaty.

Według MEiN Solidarność reprezentuje ok. 70 tys. nauczycieli, ZNP – ok. 200 tys., a Forum Związków Zawodowych ok. 10 tys. nauczycieli.

Wstępnie zaplanowano, że kolejna tura trwających od września negocjacji płacowych odbędzie się 18 września. Jednak w poniedziałek wieczorem w Polsat News minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek niespodziewanie to spotkanie odwołał. – Najpierw dokończymy rozmowy z Solidarnością, bo to jedynie ona podpisała porozumienie w 2019 roku – tłumaczył. I dodał, że dopiero, kiedy obie strony dojdą do porozumienia, wynegocjowane warunki zostaną przedstawione pozostałym związkom.

W dodatku w poniedziałek związkowcy z „S" spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawickim oraz ministrami, Przemysławem Czarnkiem i Dariuszem Piontkowskim. Ze strony związku poza przewodniczącym oświatowej „S" Ryszardem Proksą był szef Komisji Krajowej Piotr Duda.

Powód zmiany? Spotkanie szefa ZNP Sławomira Broniarza z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem, który według ministra „woli konsultować to jednak z Donaldem Tuskiem i »zapisywać« ZNP do Platformy Obywatelskiej".

– Rozmawiamy ze wszystkimi ugrupowaniami. Szukamy poparcia dla naszego projektu ustawy wiążącej płace nauczycieli ze średnią krajową – mówi „Rz" prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Jak dodaje, związek zebrał już pod projektem 250 tys. podpisów. By inicjatywa obywatelska trafiła pod obrady Sejmu, musi się pod nią podpisać co najmniej 100 tys. osób. – Poparcia będziemy szukać nie tylko wśród posłów opozycji. Wkrótce poprosimy o takie spotkanie klub Prawa i Sprawiedliwości – mówi Broniarz. Związkowcy będą domagać się także zmian w zakresie emerytur kompensacyjnych dla nauczycieli. Tak, by mogli oni równocześnie pracować i pobierać świadczenie, co ma pomóc w łataniu luk kadrowych.

Na razie ZNP wspólnie z FZZ domagają się od ministra Czarnka wyjaśnienia w sprawie rezygnacji z rozmów. – Wysłaliśmy pismo do ministerstwa z prośbą o przedstawienie dalszego harmonogramu prac nad zmianą statusu zawodowego nauczycieli. My jesteśmy gotowi na spotkanie 18 listopada o godz. 11 – mówi Broniarz. I podkreśla, że pojawią tego dnia w gmachu resortu niezależnie od tego, czy minister potwierdzi ten termin, czy nie. – Stoi za nami 250 tys. nauczycieli, którzy poparli nasz projekt. Nie wyobrażam sobie, żeby minister mógł to zlekceważyć – mówi Broniarz.

Obecnie nauczyciel stażysta zarabia minimum 2949 zł, kontraktowy 3 034 zł, mianowany 3 445 zł, a dyplomowany 4 046 zł. Minister Czarnek obiecuje, że po podwyżce pensja na wszystkich szczeblach awansu wzrosła o ok. 1000 zł.

Podwyżki będą wiązały się ze zwiększeniem nauczycielskiego pensum o 4 godz. tygodniowo (z 18 na 22 godziny). Dodatkowo pedagog spędzi 8 godz. tygodniowo w szkole na pomocy uczniom.

Podwyższenie pensum to także zwolnienia w szkole. Pracę może stracić nawet 30 tys. nauczycieli, na co związki zawodowe nie chcą się zgodzić. Ale jak na razie nikt nie planuje strajku w oświacie.