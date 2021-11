Źródła agencji Reutera podają, że drony wypełnione materiałami wybuchowymi, które użyto do ataku, były irańskiej produkcji.

Reklama

Rzecznik jednej ze związanych z Iranem grup paramilitarnych odmówił komentarza ws. ataku i tego, kto go przeprowadził. Irański rząd nie odpowiedział na pytanie agencji Reutera w tej sprawie.



Premier Mustafa al-Kadhimi wyszedł bez szwanku z ataku na jego rezydencję w Bagdadzie. Atak został przeprowadzony z użyciem dronów wypełnionych materiałami wybuchowymi.

Źródła w irackich służbach bezpieczeństwa i trzy źródła zbliżone do proirańskich milicji podają, że zamach był przeprowadzony przez co najmniej jedną z grup wspieranych przez Iran, ale podają sprzeczne informacje co do tego, która dokładnie była to grupa.

Czytaj więcej Polityka Dom premiera Iraku celem ataku dronów. "Tchórzliwy atak terrorystyczny" Premier Iraku Mustafa al-Kadhimi wyszedł bez szwanku z ataku z użyciem uzbrojonych dronów, którego celem była rezydencja szefa rządu.

Reklama

Dwa źródła w irackich siłach bezpieczeństwa podają, że atak przeprowadziły wspólnie grupy Kataib Hezbollah i Asaib Ahl al-Haq. Jedno ze źródeł w irańskiej milicji podaje z kolei, że nie jest w stanie potwierdzić udziału Asaib Ahl al-Haq w zamachu.



Żadna z tych grup jak dotąd nie potwierdziła udziału w ataku.



Sytuacja polityczna w Iraku jest napięta po tym jak wyniki wyborów parlamentarnych sprzed kilku tygodni zostały zakwestionowane przez wspierane przez Iran milicje. Partie polityczne reprezentujące te formacje doznały miażdżącej porażki w wyborach z 10 października, tracąc kilkadziesiąt miejsc w parlamencie.