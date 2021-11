- Chcielibyśmy ogłosić mały sukces Konfederacji. Udało nam się zebrać 15 podpisów, wymaganych do złożenia projektu ustawy "Tanie paliwo" - powiedział na konferencji prasowej w Sejmie dyrektor biura prasowego Konfederacji Tomasz Grabarczyk zaznaczając, że formacja tworzy w Sejmie 11-osobowe koło.

- Nie widzimy, by inne partie, które od kilku tygodni, kiedy ceny paliw tak poszybowały w górę, które mówią o tym, by obniżać podatki na paliwo, przygotowały jakiś projekt ustawy. A my ten projekt mamy - oświadczył.

Grabarczyk poinformował, że projekt ustawy "Tanie paliwo" przygotował jeden z prawników Konfederacji Witold Stoch. - To ustawa, która w sposób znaczący obniża ceny paliw poprzez redukcję ich opodatkowania - przekazał. Przypomniał, że postulat obniżki opodatkowania paliw był m.in. jednym z elementów programu "Polska na nowo", prezentowanego przez partię kilka miesięcy temu.

- To postulat, który jest dla nas jednym z fundamentalnych postulatów ekonomicznych i który teraz, kiedy ceny paliw tak idą wysoko do góry, jest bardzo znaczący dla praktycznie wszystkich Polaków - mówił. Zaznaczył, że wszyscy konsumenci "płacą za to, co dzieje się na stacjach benzynowych, ponieważ ceny paliw mają wpływ na ceny wszystkich innych towarów i usług".

Bosak o szczegółach projektu

- W polityce warto być konsekwentnym. Prawo i Sprawiedliwość, kiedy było w opozycji, krytykowało Platformę Obywatelską za wysokie ceny paliw i przedstawiało wizję obniżki cen paliw - mówił poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Zarzucił PiS-owi hipokryzję. - Przypomnijmy, że PiS po objęciu władzy wprowadził tzw. opłatę emisyjną, a więc nową daninę nałożoną na ceny paliw, dwukrotnie podniósł opłatę paliwową i spowodował sytuację, w której udział podatków i danin w cenie paliw to już prawie 50 proc. - dodał.

Bosak mówił, że projekt Konfederacji przewiduje obniżkę podatku VAT na paliwo do 15 proc., obniżkę stawki akcyzy "w taki sposób, że przy obecnych cenach jej udział w cenie paliwa wyniesie 10 proc.", obniżkę opłaty paliwowej (przy obecnych cenach jej udział w cenie paliwa ma wynieść 1,7 proc.) oraz likwidację opłaty emisyjnej.

- Ceny paliwa z rafinerii, surowca, który jest sprzedawany na stacji benzynowej, to w tej chwili zaledwie 51,8 proc. ceny końcowej. Nasz projekt spowodowałby, że (...) 75 proc. tego, co płacilibyśmy na stacjach to byłaby cena paliwa; podatki to byłoby niespełna 25 proc. - powiedział poseł Konfederacji.

Tomasz Grabarczyk zamieścił w mediach społecznościowych informację, że złożył projekt ustawy "Tanie paliwo" u marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Zaapelował, by Sejm szybko zajął się projektem. "Ta ustawa musi trafić na posiedzenie 16-17 listopada. Czekają na nią wszyscy Polacy" - oświadczył przedstawiciel Konfederacji.