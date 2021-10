Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 miliona dziennie - poinformował Trybunał Sprawiedliwości UE.

💥Decyzja TSUE🇪🇺- 1 mln euro kary DZIENNIE za funkcjo-ie Izby Dyscypl. SN, każdy z tzw 12 sędziów tej Izby kosztuje Nas- obywateli ponad 11 mln zł kar miesięcznie.👆MAMY WAS DOŚĆ ⛔️ — Krzysztof Kwiatkowski (@Kwiatkowski2011) October 27, 2021

Senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski wylicza, że kara w wysokości miliona euro dziennie nałożona na Polskę po tym jak - wbrew orzeczeniu TSUE nie wstrzymała ona funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - oznacza, iż "każdy z tzw. 12 sędziów tej Izby kosztuje obywateli ponad 11 mln zł kar miesięcznie".



Turów 500 tysięcy euro dziennie, Izba Dyscyplinarna milion euro dziennie. Jak tak dalej pójdzie, więcej euro oddamy niż w przyszłości dostaniemy! #TSUE — Tomasz Trela (@poselTTrela) October 27, 2021

Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela zauważył z kolei, że - biorąc pod uwagę, że TSUE już wcześniej nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za to, że nie wstrzymała wydobycia węgla w kopalni w Turowie - za chwilę "więcej euro oddamy niż w przyszłości dostaniemy.

Z kolei europoseł PO Piotr Borys wylicza, że Polsce naliczono już 19,5 mln euro kar za Turów, do czego teraz doliczane będą kary za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN. "Kto, (Mateusz) Morawiecki czy (Jarosław) Kaczyński za to zapłaci? Zapłacą wszyscy Polacy w podwyżkach cen prądu, gazu i podatkach" - napisał Borys.



Milion euro kary dziennie za Izbę Dyscyplinarną- decyzja wiceprezesa TSUE❗️UWAGA już 90 mln zł (19,5 ml euro) kar za #Turów❗️Kto ⁦@MorawieckiM⁩ czy Kaczyński za to zapłaci? Zapłacą wszyscy Polacy w podwyżkach cen prądu, gazu i podatkach. https://t.co/VtWM2zwQmr — Piotr Borys (@piotr_borys) October 27, 2021

Współliderka Zielonych, posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz wyliczała z kolei, że "od dziś musimy płacić 7 mln zł dziennie za nieudolność rządu PiS i jego konflikt z UE". Tracz zarzuca rządowi "działanie na szkodę Polski".



#TSUE nałożyło właśnie na Polskę karę 1 miliona euro dziennie za brak zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN. Razem z karą za Turów, musimy od dziś płacić 7 milionów zł dziennie za nieudolność rządu PiS i jego konflikt z UE. Ten rząd otwarcie działa na szkodę Polski, nas wszystkich. — Małgorzata Tracz (@GoTracz) October 27, 2021

A poseł Koalicji Obywatelskiej, polityk Nowoczesnej Witold Zembaczyński podkreśla, że pieniądze, które zapłaci Polska tytułem kary, "powinny trafić na podwyżki dla nauczycieli".



Kary powinni płacić PiSowcy ze swojego partyjnego budżetu. — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) October 27, 2021

Zapłacimy dziennie milion euro kary za upolitycznienie sądów przez @pisorgpl



Te pieniądze powinny trafić na podwyżki dla nauczycieli! — Witold Zembaczyński🇵🇱 (@WZembaczynski) October 27, 2021