Na konferencji prasowej w Sejmie Piotr Müller mówił o planowanych zmianach w sądownictwie. Rzecznik rządu zapowiedział, że projekty mają pojawić się jeszcze w tym roku.

- W szczególności chodzi o rozstrzygnięcie w tym roku zmian w strukturze postępowań dyscyplinarnych - mówił.

Czytaj więcej Polityka Kiedy likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN? Fogiel: Nie mam zdolności wróżbity Mówiliśmy już wielokrotnie w ciągu kilku miesięcy - mówił w rozmowie z Radiem Zet wicerzecznik PiS Radosław Fogiel pytany o to, kiedy - co zapowiedział w PE premier Mateusz Morawiecki - zostanie zlikwidowana Izba Dyscyplinarna SN.

- Chcielibyśmy, żeby to był projekt rządowy. Jeżeli chodzi o sam projekt, to wiem, że jest już kilka różnych rozwiązań wariantowych, które są przygotowane w formie aktów prawnych, ale teraz jest jeszcze kwestia decyzji kierunkowych, na jak głębokie zmiany będziemy się decydować, bo czym innym jest kwestia reorganizacji postępowania dyscyplinarnego wśród sędziów, a czym innym kwestia gruntownego przebudowania struktury wymiaru sprawiedliwości, a to jest jeden z wymiarów, który jest brany pod uwag - tłumaczył Müller.

Zapytany o możliwe działania Komisji Europejskiej, odpowiedział, że należy spodziewać się "różnych wariantów", łącznie z tym, że w tym roku nie będzie zaliczki.

- To w perspektywie kilku miesięcy nie jest najważniejsze, bo środki płynnościowe Polska na ten okres ma. W przyszłym tygodniu będziemy ogłaszać kwestie rozstrzygnięcia rządowego funduszu Polski Ład finansowanego ze środków krajowych. Jest o dużo większy niż roczna zaliczka z KPO, więc ten okres przejściowy do czasu, kiedy KE zaakceptuje KPO, nie jest kluczowy - dodał.