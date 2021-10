W niedawnej rozmowie z PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział odejście z rządu. We wtorek w RMF FM członek Komitetu Politycznego PiS Marek Suski był pytany, czy partia przetrwa, gdy Kaczyński odejdzie na polityczną emeryturę.

- Jeszcze prezes nie zapowiedział, że odchodzi z partii, tylko powiedział, że w styczniu-lutym, w zależności od sytuacji, odejdzie z rządu i zapowiedział, że zajmie się bardziej sprawami partii, bo praca na dwa etaty dzisiaj jest bardzo trudna - odparł poseł.

- I nie będzie abdykacji, jeżeli chodzi o prezesurę - dodał.

- Prawo i Sprawiedliwość nie jest zagrożone odejściem prezesa z partii i nie ma zagrożenia rozpadu - powiedział Suski.

Pytany, czy następnym kandydatem PiS na prezydenta mogłaby być była premier Beata Szydło wiceszef klubu PiS odpowiedział, że "na pewno wsród świetnych kandydatow" Szydło jest "bardzo wysoko ceniona".

Niedawno lider Kukiz'15 Paweł Kukiz nie wykluczył możliwości startu w następnych wyborach parlamentarnych z list PiS.

- Prawdę powiedziawszy, jeśli chodzi o Pawła Kukiza, to jego pomysły chociażby na walkę z korupcją mnie osobiście się bardzo podobają - skomentował Marek Suski.

- Nie mam nic przeciwko temu, żeby Paweł Kukiz z naszych list startował, jeżeli zechce - oświadczył.

Pytany, czy to zaproszenie dla Kukiza, odparł: - Nie wiem.

- To jest akceptacja. Zaproszenie to jest dalej idący etap. Jeżeli Paweł Kukiz zechce, to nie widzę problemu - mówił Suski.