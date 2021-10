Lockdown w Auckland wprowadzono 17 sierpnia, po wykryciu w kraju pierwszego lokalnego zakażenia koronawirusem w kraju od lutego. Nowa fala zakażeń koronawirusem w kraju napędzana jest transmisją wariantu Delta. Obecnie w Auckland obowiązuje 3, przedostatni poziom zagrożenia epidemicznego.



W poniedziałek Ardern poinformowała, że obowiązujące w Auckland obostrzenia zostaną utrzymane przez kolejne dwa tygodnie. Taki sam poziom obostrzeń będzie utrzymany w regionie Waikato. W ciągu najbliższego tygodnia rząd Ardern ma przedstawić plan wychodzenia Auckland z lockdownu. - Nie możemy pozwolić, by ludzie żyli z tygodnia na tydzień, bez wiedzy na temat tego, kiedy sytuacja się zmieni lub jak wszystko przyspieszyć - stwierdziła.

57 Tyle lokalnych zakażeń wykryto w Auckland w ciągu ostatniej doby

Nowa Zelandia wraz z postępami programu szczepień ma wprowadzić system "świateł drogowych" (czerwonych, żółtych i zielonych stref) w miejsce obecnego, czterostopniowego systemu obostrzeń wprowadzanych w związku z zagrożeniem epidemicznym.



W ciągu ostatniej doby w Nowej Zelandii, liczącej ok. 5 mln mieszkańców, wykryto 60 lokalnych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - 57 w Auckland i trzy w regionie Waikato. Rząd Ardern zapowiedział już wcześniej, że odchodzi od strategii "zero COVID", która jest niemożliwa do zrealizowania przy dużej zakaźności wariantu Delta koronawirusa SARS-CoV-2. Teraz władze Nowej Zelandii stawiają sobie za cel wyszczepienie przeciw COVID-19 90 proc. dorosłych mieszkańców kraju.

