O zgonie chorego na COVID-19 Baduela poinformował prokurator generalny.



Baduela aresztowano w 2009 roku w związku z zarzutami korupcyjnymi, po wcześniejszym wyrzuceniu go z Partii Socjalistycznej. Ostatecznie były minister obrony trafił do aresztu domowego, po czym ponownie go aresztowano w 2017 roku, pod zarzutem spiskowania przeciwko Maduro.



"Wyrażamy żal z powodu śmierci Raula Isaiasa Baduela w wyniku niewydolności krążeniowo-oddechowej, która była efektem COVID_19, pomimo że był on objęty niezbędną opieką medyczną i otrzymał pierwszą dawkę szczepionki (na COVID-19)" - napisał na Twitterze prokurator generalny Tarek Saab.

Saab nie sprecyzował czy Baduel był hospitalizowany, czy też znajdował się w więzieniu w momencie śmierci.



Organizacje praw człowieka obarczają rząd Wenezueli odpowiedzialnością za śmierć Baduela.

"Śmierć Raula Isaiasa Baduela oznacza, że już dziesięciu więźniów politycznych zmarło w odosobnieniu" - napisał na Twitterze Gonzalo Himiob. "Odpowiedzialność za życie i zdrowie wszystkich więźniów spoczywa na państwie" - dodał.



W ubiegłym roku córka Baduela mówiła Reutersowi, że jej ojciec wciąż czeka na proces w związku z nowymi zarzutami. Ponadto władze odmawiały udostępnienia akt sprawy jego prawnikom.