Senat USA przyjął w nocy z czwartku na piątek ustawę o podniesieniu limitu amerykańskiego długu publicznego o 480 mld USD, co wystarczy, by do Departament Skarbu mógł do 3 grudnia zapewniać finansowanie administracji federalnej. Uchwała o podwyżce limitu to wynik ustępstwa republikanów.