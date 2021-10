235 posłów poparło ustawę podatkową, która jest jednym z najważniejszych elementów Polskiego Ładu. Poza klubem PiS była to trójka polityków Pawła Kukiza, posłanka Monika Pawłowska (która niedawno odeszła od Porozumienia Jarosława Gowina i wejdzie do klubu PiS) oraz dwóch posłów niezrzeszonych: Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza. Ustawę poparł też Zbigniew Girzyński z koła Polskie Sprawy, który kilka miesięcy temu opuścił PiS.

Co dalej? Jeszcze około miesiąca temu politycy PiS publicznie wskazywali, że przełom września i października to czas zmian w rządzie. 6 września na antenie Radia ZET rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że będzie to po tym, jak Sejm uchwali pierwsze ustawy związane z Polskim Ładem. Zastrzegał też, że zmiany w rządzie będą mniejsze, niż opisują to dziennikarze.

Ostateczne uformowanie nowego układu sił to kwestia kolejnych dni i tygodni.

O sytuację pytamy jednego z naszych rozmówców z Nowogrodzkiej. – Nadchodzi czas określania się – uśmiecha się jeden z ważnych polityków PiS. Jak wynika z naszych informacji, najpewniej w ciągu najbliższych dni – być może w poniedziałek lub wtorek – publicznie zostaną ogłoszone pierwsze nowe informacje dotyczące Zjednoczonej Prawicy i nowego układu sił. Z naszych rozmów wynika, że cały proces zmian będzie rozłożony w czasie i na kilka kolejnych etapów. – Finalizujemy rozmowy – zastrzega nasz informator, który podkreśla jednocześnie, że na ostatnim etapie nie są wykluczone kolejne opóźnienia.

Monika Pawłowska, która do Sejmu trafiła list Lewicy, a pół roku temu przeszła do Porozumienia, po raz kolejny zmienia barwy partyjne i dołącza do klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Zmiany stały się niezbędne po tym, jak w sierpniu został zdymisjonowany Jarosław Gowin, który wraz z Porozumieniem odszedł ze Zjednoczonej Prawicy. Trzecim koalicjantem ma być (obok Solidarnej Polski) Partia Republikańska Adama Bielana. 9 września wiceministrem aktywów państwowych został Karol Rabenda, przewodniczący Rady Krajowej Partii Republikańskiej. A Arkadiusz Urban, wiceprezes Partii Republikańskiej, jest p.o. pełniącym funkcję prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), jednej z ważniejszych instytucji w programach mieszkaniowych i inwestycyjnych rządu. Z kolei kilka tygodni temu „Wprost" pisało, że poseł Kamil Bortniczuk z Partii Republikańskiej będzie nowym ministrem sportu. I wszystko wskazuje na to, że tak rzeczywiście się stanie, a nowe Ministerstwo Sportu (obecnie sport nadzoruje wicepremier Piotr Gliński) obejmie też nadzór nad turystyką (obecnie wiceministrem rozwoju odpowiedzialnym za turystkę jest Andrzej Gut-Mostowy).

Swoje ambicje i rozmowy prowadzi też cały czas Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Tu jednym z ważniejszych tematów jest kwestia zmian w wymiarze sprawiedliwości.

Odrębna jest sytuacja grupy wokół wiceministra Marcina Ociepy, która tworzy parlamentarny zespół „Polska OdNowa". To grupa określana w PiS ironicznie jako „związek zawodowy sekretarzy stanu". Niedawno Marcin Ociepa sam przyznał, że chciałby, aby jego środowisko zostało uznane za kolejnego – czwartego – koalicjanta. Ociepa może łącznie liczyć – co sam przyznał – na pięciu posłów i na jednego senatora. Jednym z członków tej grupy jest wspomniany wcześniej Andrzej Gut-Mostowy.

- Bez Zbigniewa Ziobry nie ma dzisiaj rządu Prawa i Sprawiedliwości - powiedział poseł Konfederacji Artur Dziambor, komentując w rozmowie z Onetem raport NIK w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Ostateczne uformowanie nowego układu sił to kwestia kolejnych dni i tygodni. Nie jest nadal obsadzona funkcja ministra rozwoju, którą wcześniej pełnił Jarosław Gowin. Z naszych informacji wynika, że ta sytuacja może utrzymać się przez kolejne tygodnie.

W Zjednoczonej Prawicy tematem jest też pakiet spraw związanych z sytuacją międzynarodową. To kwestia Turowa, konfliktu z Komisją Europejską na tle KPO i zasady praworządności oraz kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Niewiele wskazuje obecnie, by którakolwiek z tych spraw miała się w najbliższym czasie zakończyć.