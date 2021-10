Kosiniak-Kamysz odniósł się do niedawnej konferencji prasowej szefów MON-u i MSWiA w kwestii sytuacji na granicy i materiałów, jakie miały zostać znalezione w telefonach część



Reklama

- Z konferencji ministrów zostają tylko obrazoburcze zdjęcia - nic więcej. Nie wiem czy było to działanie specjalne, by zogniskować swój elektorat i swoją większość w Sejmie, ale nie przekonują mnie. To jest tylko i wyłącznie sztuka, którą (rządzący) wystawiają na deskach politycznego teatru, nie prowadzą z nami normalnej rozmowy - podkreślił polityk.

Rządzący podjęli autonomiczną decyzję i widocznie nie oczekują współpracy z opozycją Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u

Lider PSL-u tłumaczył też, dlaczego jego partia wstrzymała się od głosu podczas wczorajszego głosowania w Sejmie nad przedłużeniem stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej.

- Nie mamy wiedzy w tym temacie, bo nie zostaliśmy zaproszeni przez rządzących do współpracy w tej sprawie. Rządzący podjęli autonomiczną decyzję i widocznie nie oczekują współpracy z opozycją. Nie możemy poprzeć takiego rozwiązania, ale nie będziemy przeszkadzać, bo bezpieczeństwo państwa jest dla nas najważniejsze. Trudno od nas wymagać, żebyśmy wchodzili w to w ciemno. Nie odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, nie zaproszono nas do KPRM-u. Jakby rząd był przyzwoity i chciał zadbać o bezpieczeństwo i o to, by był jeden głos płynący z Polski, to ustaliłby takie rzeczy - przekonywał gość Polskiego Radia.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Szef BBN-u o dzieciach na granicy: Procedury dotyczą wszystkich Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta i to on zwołuje ją kiedy tego potrzebuje. Nie jest zwoływana na wezwanie opozycji - mówił Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie z Radiem Plus.

Kosiniak-Kamysz przedstawił również plany i strategie koalicyjne PSL-u, w kontekście następnych wyborów parlamentarnych.

- Na pewno przyciąganie do siebie różnych środowisk i poszerzenie swoich możliwości oddziaływania jest ważne. Ale dzisiaj każdy buduje swoją pozycję - buduję ją Szymon Hołownia, PSL, Porozumienie i różne koła parlamentarne. Nie możemy mówić tylko o tym, jaką listę będziemy mieć do wyborów - każdy z nas ma jakieś konkretne cele programowe i strategiczne. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby moja partią była jak najsilniejsza i żebyśmy przedstawiali dobre projekty oraz zabierali rozsądny głos - stwierdził poseł.