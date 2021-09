Sprzedaż zestawów artyleryjskich Czechom - jak podaje francuskie ministerstwo obrony - ma na celu zwiększenie autonomii państw europejskich w zakresie obronności.



Dzień wcześniej prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że Europa musi "przestać być naiwna" w kwestii obrony własnych interesów. Macron, ogłaszając sprzedaż Grecji fregat (kontrakt opiewa na 3 mld euro) dodał, że państwa Unii Europejskiej muszą budować własny potencjał obronny.

Wcześniej między USA, Wielką Brytanią i Australią a Francją doszło do sporu dyplomatycznego w związku z ustanowieniem partnerstwa między USA, Wielką Brytanią i Australią. Partnerstwo - określone jako ANKUS - umożliwi pozyskanie Australii okrętów podwodnych o napędzie atomowym. W związku z tym Australia zerwała zawarty w 2016 roku kontrakt z Francją, wart 40 mld dolarów, na dostawę konwencjonalnych okrętów podwodnych.

Francja zachowanie USA i Australii nazwała "ciosem w plecy". MSZ w Paryżu wezwał na konsultacje swoich ambasadorów w Waszyngtonie i Canberze. Co do tego drugiego nie wiadomo, kiedy wróci do Australii.



Większość pozyskanych przez Czechy armatohaubic zostanie zmontowanych w Czechach.