Na Węgrzech powoli rozpoczyna się kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w pierwszej połowie 2022 roku. Opozycja po raz pierwszy wystawia przeciwko Fideszowi Orbana jedną, szeroką listę - a sondaże wskazują, że ma ona szanse wygrać z partią rządzącą Węgrami od 11 lat.



W związku z nadchodzącymi wyborami Orban zapowiedział wprowadzenie ulg podatkowych dla rodzin, zwolnił z obowiązku płacenia podatku dochodowego najmłodszych pracowników i obiecał wypłatę dodatkowego świadczenia emerytom.



Na Węgrzech emeryci stanowią niemal 1/3 wszystkich wyborców - grupa ta liczy 2,5 mln osób.



Plany rządowe przewidywały, że dodatkowe świadczenie w wysokości połowy miesięcznej emerytury, trafi do emerytów na początku 2022 roku. Jest to częściowy powrót do wypłaty tzw. 13. emerytury, która została zlikwidowana przed dojściem Fideszu do władzy.

- Od 1 stycznia chcemy przywrócić świadczenie w wysokości świadczenia emerytalnego za dwa tygodnie - oświadczył Orban w rozmowie z radiem publicznym. Jak dodał on walczy, aby powrót do wypłaty pełnej 13. emerytury był szybszy - i nie wykluczył, że przed wyborami wypłacona zostanie emerytom pełna 13. emerytura.



- Więc będę mógł stanąć przed wyborcami przed wyborami i powiedzieć, że to co rząd Gyursany'ego-Bajnaia (lewicowy) odebrał emerytom, my przywróciliśmy do ostatniego grosza - dodał.

Orban zaznaczył jednocześnie, że każda podwyżka emerytur powinna być finansowana ze wzrostu gospodarczego, wynikającego przede wszystkim z inwestycji, a nie ze wzrostu zadłużenia.



Dokładna data wyborów parlamentarnych na Węgrzech nie jest jeszcze znana.



Z sondażu przeprowadzonego w sierpniu przez think tank Zavecz Research wynika, że Fidesz może liczyć na 37 proc. głosów, podczas gdy wspólna lista opozycji - 39 proc.