Po 19 miesiącach od złożenia wniosku o przedłużenie koncesji, 22 września, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przegłosowała przyznanie koncesji na nadawanie TVN24 w stosunku cztery do jednego.

- Z drugiej strony wynik głosowania KRRiT na ostatnią chwilę nawet był oczywisty i spodziewany. Pytanie co dalej, ponieważ to jeszcze trafi do Trybunału, najprawdopodobniej, a potem jest jeszcze kwestia koncesji dla pozostałych kanałów TVN-u - zauważył poseł Konfederacji.

- Ja od samego początku zwracałem uwagę na to, że nie do końca widzę wielki sukces, który może być osiągnięty, również dzięki ustawie (tzw. lex TVN - red.), która była obok - mówił też Dziambor.

Jego zdaniem gdyby tzw. lex TVN weszło w życie amerykańscy właściciele stacji dogadaliby się prawdopodobnie z koncernem Ringier Axel Springer. - Wielkim sukcesem PiS po tym całym bałaganie byłoby to, że mogliby tryumfalnie ogłosić, iż odebrali TVN Amerykanom i oddali go Niemcom - podsumował.

Pytany o "lex TVN" Dziambor stwierdził, że ta ustawa jego zdaniem nie pojawi się już w Sejmie, ponieważ PiS nie będzie chciał dalej eskalować konfliktu z USA. - Potrzebujemy sojuszników, a trochę głupio wygląda to, że obrażamy wszystkich dookoła. To był sposób na obrażenie Amerykanów, bo to jest największy biznes, który tutaj robią - dodał.

Na pytanie o najważniejsze polityczne tematy jesienią Dziambor stwierdził, że "prawdziwe tematy, nie zastępcze, ale ważne" to, po pierwsze, wszystkie tematy związane z "Polskim Ładem" PIS.



- Wejście gospodarczej części "Polskiego Ładu" to uderzenie w całą klasę średnią i osoby działające na samozatrudnieniu, a to są ludzie, o których my najczęściej mówimy, bo sami jesteśmy w polityce hobbystycznie w drugiej mierze, a zawodowo na działalności gospodarczej - podkreślił poseł.

Dziambor podkreślił, że Konfederacja poparłaby podniesienie kwoty wolnej od podatku gdyby była zapisana w osobnej ustawie.