Oświadczenie w tej sprawie pojawiło się w piątek w mediach społecznościowych.

W oświadczeniu nie ma żadnych wytycznych dotyczących powrotu dziewcząt do szkół, co wzmacnia obawy o to, że talibowie - tak jak w czasach swoich rządów w Afganistanie w latach 1996-2001, będą ograniczać dostęp dziewcząt do edukacji.

W niektórych prowincjach Afganistanu kobiety nadal nie mogą swobodnie podejmować zatrudnienia - pracować mogą tylko w placówkach ochrony zdrowia i w szkołach

Wcześniej talibowie pozwolili na wznowienie nauki dziewczętom i chłopcom z klas 1-6.



W czasach pierwszych rządów talibów w Afganistanie dziewczętom nie wolno było się uczyć w szkołach, a kobiety nie mogły podejmować pracy zarobkowej.

Talibowie przejęli władzę w Afganistanie 15 sierpnia, po błyskawicznej ofensywie, do której doszło w czasie, gdy z kraju wycofywały się wojska USA i ich zachodni sojusznicy.