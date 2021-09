Korwin-Mikke: Braun nie groził Niedzielskiemu. On ostrzegał

- Braun przewiduje, że jeśli pan Niedzielski zrobi jeszcze ze dwa lockdowny, to ludzie mogą nie wytrzymać i go powiesić, ale na to jest mała szansa - tłumaczył zdarzenie, do którego doszło w Sejmie poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.