Pod koniec sierpnia UE osiągnęła poziom pełnego wyszczepienia na COVID-19 70 proc. dorosłych mieszkańców Unii.

Von der Leyen przedstawiała na forum PE orędzie o stanie Unii po raz drugi, odkąd objęła stanowisko szefowej Komisji Europejskiej.



Przedstawiając priorytety Unii na nadchodzący rok von der Leyen wskazała takie cele jak osiągnięcie niezależności technologicznej przez UE. Zaznaczyła jednak, że kolejny rok będzie "kolejnym testem charakteru".



Ogłaszając, że do połowy przyszłego roku UE przekaże kolejnych 200 mln szczepionek na COVID-19 krajom trzecim, von der Leyen wyraziła zaniepokojenie różnicami w poziomie wyszczepienia między różnymi państwami Unii.

- Zróbmy wszystko co możliwe, żeby (pandemia) nie przekształciła się w pandemię niezaszczepionych - mówiła szefowa KE.



Von der Leyen odniosła się też do problemu zmian klimatycznych, walkę z którymi wskazała jako jeden ze swoich priorytetów. Krokiem w tym kierunku ma być osiągnięcie neutralności klimatycznej gospodarki UE do 2050 roku i cyfryzacja gospodarki.

Szefowa KE dodała, że UE podwoi ilość środków przeznaczonych na ochronę przyrody i wstrzymanie procesu zmniejszania się bioróżnorodności na świecie. - Mój przekaz brzmi, że Europa jest gotowa, aby zrobić więcej - oświadczyła.



- To pokolenie jest świadome, zmusza nas, abyśmy działali szybciej w walce z kryzysem klimatycznym - dodała szefowa KE.



Von der Leyen zapowiedziała również, że UE zwiększy wsparcie finansowe dla biedniejszych krajów świata, co ma pomóc im walczyć ze zmianami klimatycznymi i przystosować się do ich skutków. Do 2027 roku Unia ma przekazać tym państwom na ten cel dodatkowe 4 mld euro.



Szefowa KE mówiła też, że gospodarki 19 państw członkowskich wrócą w tym roku do poziomu przedpandemicznego. Pozostałe osiągną to w przyszłym roku.