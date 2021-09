Wybory prezydenckie we Francji odbędą się w przyszłym roku. Pierwsza tura została zaplanowana na 10 kwietnia 2022 r., ewentualna druga odbędzie się 24 kwietnia. Prezydent Francji wybierany jest na pięcioletnią kadencję.

W niedzielę mer Paryża Anne Hidalgo oficjalnie ogłosiła zamiar ubiegania się o najwyższe stanowisko w państwie.

- Zdecydowałam się kandydować na prezydenta Republiki Francuskiej - powiedziała na wiecu w Rouen (region Normandia).

W swym wystąpieniu mer Paryża krytykowała politykę obecnego prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, oraz zwróciła uwagę na kwestię rosnących nierówności społecznych. - Model republikański rozpada się na naszych oczach - oceniła.

- Chcę, by wszystkie dzieci we Francji miały takie same szanse, jak ja - oświadczyła 62-letnia Hidalgo, córka hiszpańskich imigrantów.

Anne Hidalgo sprawuje urząd mera Paryża od 2014 r. W 2020 r. uzyskała reelekcję.

Według ostatnich sondaży, w pierwszej turze wyborów prezydenckich Hidalgo uzyskałaby poparcie 7-9 proc. głosujących, co, według badań, nie wystarczy, by dostać się do drugiej tury.