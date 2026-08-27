Według informacji WP, zatrzymanie prezesa PKOl miało miejsce w Warszawie, dokonali go funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy działali na zlecenie katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej.

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W ostatnim czasie o Radosławie Piesiewiczu było głośno za sprawą publikacji medialnych. Z ustaleń dziennikarskiego śledztwa TVN24 i Wirtualnej Polski wynikało, że szef Zondacrypto Przemysław Kral miał podarować prezesowi PKOl zegarek Patek Philippe o wartości 40 tys. euro.

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