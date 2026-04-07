W ostatnich dniach silny wiatr pokazał swoją niszczycielską siłę w wielu częściach kraju. Silne podmuchy wiatru będą się utrzymywać również we wtorek, szczególnie na wschodzie Polski.

Kolejny dzień z silnym wiatrem. Ostrzeżenia IMGW

Według prognoz IMGW, we wtorek w całym kraju okresami wiatr będzie dość silny i porywisty. Na wybrzeżu może wiać z prędkością do 45 km/h. Porywy wiatru będą osiągać do 65 km/h, na wschodzie nawet do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h, a w Karpatach nawet do 100 km/h.

Alerty IMGW przed silnym wiatrem wydano dla Podlasia, województwa lubelskiego, wschodniej części Warmii i Mazur, Mazowsza i województwa świętokrzyskiego, a także dla północno-wschodniej części Podkarpacia. W tych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu. Alerty będą obowiązywać we wtorek 7 kwietnia od godz. 12 do 19.

We wtorek jedynie na zachodzie kraju zachmurzenie będzie niewielkie. Na pozostałym obszarze będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie i południu także deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Temperatura wyniesie od 4 stopni na północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum, do 13 stopni na zachodzie. W nocy przymrozki do -1 stopnia prognozowane są na zachodzie kraju.

Jaka będzie pogoda w kolejnych dniach? Niskie temperatury i opady

W środę również zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, na południu może spaść deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. Padać nie będzie tylko na południowym zachodzie kraju. Termometry pokażą od 4 stopni na wybrzeżu i 6 stopni na północnym wschodzie do 11 stopni na zachodzie.

Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, ale na wybrzeżu dość silny. W porywach może osiągać do 55 km/h na wschodzie i 60 km/h na wybrzeżu. W Sudetach wiatr w porywach powieje do 60 km/h, a w Karpatach do 75 km/h. Tam może powodować zamiecie oraz zawieje śnieżne. W nocy przymrozki pojawią się niemal w całym kraju, temperatura spadnie do -3 stopni na północnym wschodzie.

Czwartek rozpogodzi się na zachodzie i północy Polski. Na wschodzie, południu i w centrum zachmurzenie będzie duże, z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie pojawi się deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura wyniesie od 6 stopni na wschodzie i południu do 11 stopni na zachodzie, tylko na wybrzeżu około 5 stopni i na obszarach podgórskich Karpat od 1 do 5 stopni. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany i porywisty.

W piątek pogoda nieco się poprawi. Padać może jedynie na południowych i południowo-wschodnich krańcach Polski. Temperatura wyniesie od 6 do 11 stopni.