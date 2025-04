Gdy para małżeńska ma wspólność majątkową i sprzedaje działki w okolicznościach wskazujących, że to biznes, można oboje małżonków uznać za jednego podatnika VAT. Taka reguła, wynika z wydanego 3 kwietnia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie (sygn. C-213/24). Dotychczasowe polskie praktyki dotyczące okazjonalnej sprzedaży gruntów były takie, że każdy z małżonków było traktowane jako oddzielny podatnik VAT.

Przypomnijmy, że istotą wyroku była kwestia opodatkowania sprzedaży działek przez małżeństwo, które co do zasady nie prowadziło biznesu. TSUE przychylił się jednak do stanowiska polskiego fiskusa, który uznaje, że gdy sprzedający zatrudnia profesjonalistę do przygotowania takiej sprzedaży, a przy tym te działki uzbraja – sprzedaż podlega VAT. Działania takie noszą bowiem cechy działalności gospodarczej.

Wspólność majątkowa tworzy jedność podatkową

Jednak TSUE udzielił też drugiej, nie mniej istotnej w odpowiedzi na pytanie wrocławskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Stwierdził bowiem, że w takiej sytuacji podatnikiem może być „wspólność ustawowa” małżonków, jeśli wobec kupującego występują razem.

Takie rozumienie małżeństwa jako podatnika VAT nie jest jednak wprost przewidziane w polskiej ustawie o tym podatku. Do tej pory w podobnych sytuacjach zwykle każde z małżonków wystawiało fakturę na część ceny, często po 50 proc. Nie ma tu analogii z przepisami o PIT, które przewidują wprost możliwość wspólnego opodatkowania.