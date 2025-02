Jeśli podatnik korzystał z ulgi na dzieci w rozliczeniu za 2023 r., zostanie ona powtórzona w zeznaniu za 2024 r. (jeśli są spełnione warunki do jej uzyskania). Gdy dziecko skończyło w zeszłym roku 18 lat, w deklaracji w Twój e-PIT będzie wykazane odliczenie tylko za część miesięcy. Oczywiście jeśli syn/córka się uczą (o czym administracja skarbowa przecież nie wie), to ulga przysługuje za cały rok, wtedy podatnik powinien wpisać pełną kwotę odliczenia. O dzieciach urodzonych w trakcie roku wiemy z rejestru PESEL. I też zostaną uwzględnione w zeznaniu w Twój e-PIT.

Ile jest zeznań w Twój e-PIT?

W usłudze Twój e-PIT przygotowaliśmy zeznania dla ponad 33 milionów podatników. To więcej niż spodziewana liczba złożonych zeznań. Niektórzy podatnicy nie mają bowiem obowiązku rozliczenia. Jeśli jednak zechcą np. skorzystać z ulg, to w Twój e-PIT znajdą gotowy dokument do uzupełnienia.

Oczywiście niektórzy podatnicy składają więcej niż jedną deklarację, np. w PIT-28 rozliczają przychody z najmu, w PIT-37 dochody z umowy o pracę, a w PIT-38 zyski ze sprzedaży akcji na giełdzie.