Jeśli wyliczony w zeznaniu rocznym podatek jest mniejszy niż suma wpłat za poszczególne miesiące (kwartały), podatnik wykazuje nadpłatę. Kiedy skarbówka ją odda? Z przepisów wynika, że jeśli złożyliśmy zeznanie elektronicznie, to ma maksymalnie 45 dni (papierowo trzy miesiące). Z podanych przez Ministerstwo Finansów statystyk wynika jednak, że w zeszłym roku średni czas zwrotu PIT wynosił 15 dni.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy, dyrektor zarządzająca w Vialto Partners

Rok 2024 był bardzo spokojny w PIT, także w zeznaniach wielkich niespodzianek nie będzie. Większość podatników pewnie znowu skorzysta z deklaracji przygotowanych w Twój e-PIT, bo to najwygodniejszy sposób rozliczenia. Zachęcam jednak, aby nie podchodzić bezrefleksyjnie do tego, co fiskus wpisze w naszych zeznaniach. Sporo rzeczy trzeba wykazać samemu, niektóre sprawdzić. Warto np. zweryfikować, czy mieliśmy prawo do wprowadzonych przez Polski Ład zwolnień z podatku (m.in. dla rodzin 4+ czy seniorów). Trzeba też spojrzeć, czy fiskus nie pomylił się przy wpisywaniu ulgi na dzieci (co czasami się zdarza).

Musimy także pamiętać, że nie wszystkie dochody są uwzględnione w przygotowanych przez skarbówkę zeznaniach. Na przykład ci, którzy sprzedali mieszkanie lub dom, muszą sami wypełnić PIT-39.

Jest też ważna zmiana dla mających dochody z funduszy kapitałowych – będą wykazane w sporządzonym przez fiskusa PIT-38.