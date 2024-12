Wyrok zapadł w sprawie sfinansowania zakupu mieszkania, do którego 41 tys. zł dołożyła konkubina. Skarbówka ujawniła, że kwota ta nie została w żaden sposób zgłoszona i nakazała zapłatę blisko 6 tys. zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.



Podatek od spadków i darowizn. Zaspokojenie wspólnych potrzeb czy przysporzenie majątkowe

Decyzję tę podtrzymał Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Stwierdził on, że skoro nie istnieją żadne podstawy prawne, aby konkubinat traktować tak, jak ustawową wspólność małżeńską, nie można uznać, by w konkubinacie bezzwrotne przekazanie środków pieniężnych przez konkubinę na rzecz konkubenta w celu nabycia przez niego lokalu mieszkalnego na wyłączną własność, nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn lub by było z tego podatku zwolnione. Bezsprzecznie wskazana wyżej czynność skutkuje bowiem powiększeniem majątku konkubenta, kosztem majątku konkubiny, co wypełnia przesłanki do zakwalifikowania tej czynności zgodnie z art. 888 § 1 Kodeku cywilnego jako darowizny, a nie jako wydatku na wspólne, bieżące potrzeby konkubentów.

W skardze na takie rozstrzygnięcie podniesiono, iż urzędnicy pominęli zeznania konkubentów, wskazujących na przeznaczenie spornych środków finansowych na zaspokojenie wspólnych ich potrzeb, a nie wyłącznie jako przysporzenie majątkowe jednej z osób, pozostających w konkubinacie.



Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem urzędników skarbówki, którzy jego zdaniem nie mieli podstaw do kategorycznego stwierdzenia, że świadczenie dokonane przez konkubinę miało charakter darowizny. Sąd wskazał, że oceniając uzyskanie przez konkubinę ekwiwalentnego świadczenia, w zamian za przekazane środki pieniężne, nie można ograniczać się tylko do kwestii uzyskania własności nabytej nieruchomości wyłącznie przez skarżącego. Jak zauważono, w szczególnych okolicznościach, długoletnie stałe zamieszkiwanie przez konkubentów w tej nieruchomości od czasu jej nabycia i pełne z niej korzystanie oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, może być rozpatrywane jako ekwiwalent za przekazane środki na zakup tej nieruchomości.