Odwołanie darowizny a przysporzenie majątku

Sąd zauważył, że na skutek odwołania darowizny i jej zwrotu darczyńcy majątek obdarowanej powrócił do stanu sprzed zawarcia umowy. Nie doszło więc do trwałego i wymiernego przysporzenia majątku skarżącej kosztem majątku darczyńcy. W ocenie WSA przyjęta w sprawie interpretacja, prowadząca do usankcjonowania obowiązku zapłaty podatku nie od nabytego majątku, a od zwróconych środków, których podatniczka nie posiada, pozostaje w oczywistej sprzeczności nie tylko z ratio legis ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W sposób oczywisty narusza także konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawnego oraz proporcjonalności. WSA nie miał wątpliwości, że obciążenie skarżącej daniną publiczną, gdy nie wystąpił wymierny i trwały przyrost w jej majątku, powoduje, że świadczenie to nie ma charakteru podatku od spadków i darowizn. Jest nadmierny i podobny w charakterze do wywłaszczenia lub ograniczenia prawa własności. Jak podkreślił sąd maksyma dura lex sed lex – twarde prawo, lecz prawo – nie może być podnoszona do rangi dogmatu prawa i tym samym wiązać interpretatora jako wartość bezwzględna.

Niezrażony tą miażdżącą krytyką fiskus nie złożył broni, ale przegrał, czym tylko przeciągnął sprawę.

Wykładnia podatków a konstytucja

NSA na skrajnie profiskalnym podejściu też nie zostawił suchej nitki. Podkreślił m.in., że ustalenie istnienia obowiązku podatkowego powinno nastąpić z uwzględnieniem wykładni systemowej wewnętrznej. To znaczy kontekstu wynikającego z pozostałej części aktu prawnego, jakim jest ustawa o podatku od spadków i darowizn. A także wykładni zewnętrznej, w tym poprzez interpretację zgodnie ze standardami konstytucyjnymi.

Sąd zauważył, że ustawa o podatku od spadków i darowizn w odniesieniu do umowy darowizny nie zawiera odesłań do regulacji prawa cywilnego. Co prawda nie miał wątpliwości, że definiując tę czynność prawną, należy posługiwać się przepisami kodeksowymi. Niemniej proste inkorporowanie innych konstrukcji prywatnego prawa cywilnego do postępowania podatkowego bez uwzględnienia specyfiki i jego odrębności, szczególnie gdy dany aspekt determinuje wymiar określonej daniny publicznoprawnej, to już inna para kaloszy.